Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.

Ligde oynadığı son 4 maçın sadece 1'ini kazanabilen Beşiktaş, taraftarları önünde galip gelerek çıkışa geçmek istiyor.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.

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Gaziantep Futbol Kulübü ise, bu sezon sahasında gösterdiği başarılı grafikle dikkat çekiyor. Ancak Güney ekibi, deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Erol Bulut'un öğrencileri, 10 dış saha maçında 1 kez kazandı, 2 maçı ise beraberlikle tamamladı. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Pjanic, Josef, Ghezzal, Emirhan, Güven, Batshuayi.

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Sagal, Doğan, Furkan, Recep, Maxim, Muhammet.