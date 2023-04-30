Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan derbiyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

20. dakikada Galatasaray Icardi ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş 35. dakikada Saiss ile skoru dengeledi. 1-1

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan Beşiktaş, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Bakan Kasapoğluderbisini izledi

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss (Beşiktaş)