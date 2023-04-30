Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan derbiyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.
20. dakikada Galatasaray Icardi ile 1-0 öne geçti.
Beşiktaş 35. dakikada Saiss ile skoru dengeledi. 1-1
Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan Beşiktaş, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Bakan Kasapoğluderbisini izledi
Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.
Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss (Beşiktaş)