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Spor
TRT HABER / AA 30.04.2023 18:00

Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş ile Galatasaray, karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan derbiyi hakem Ali Şansalan yönetiyor.

20. dakikada Galatasaray Icardi ile 1-0 öne geçti.

Beşiktaş 35. dakikada Saiss ile skoru dengeledi. 1-1

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan Beşiktaş, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

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Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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Bakan Kasapoğluderbisini izledi

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da protokol tribününden takip etti.

Dev mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Goller: Dk. 20 Icardi (Galatasaray), Dk. 35 Saiss (Beşiktaş)

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