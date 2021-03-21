Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Sarı-lacivertliler, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

Siyah beyazlılarda, 4 oyuncu ise sarı kart cezası sınırında. Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

Sarı lacivertlilerde, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Zorlu derbiyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta.