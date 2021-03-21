Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.
Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Sarı-lacivertliler, haftaya lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.
Sarı lacivertlilerde, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.
Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.
Zorlu derbiyi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz...
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta.