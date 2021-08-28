Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı.
İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
Stat: Vodafone Park.
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmet Musa, Pesic.
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