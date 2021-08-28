Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'Sakala forma giymeyecek

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.