Beşiktaş Fatih Karagümrük deplasmanında

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan Cenk Tosun kadroda yok.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Avrupa'daki galibiyetlerle sezona moralli başlayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanmanın moraliyle Süper Lig mücadelesine başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tiran'ı 3-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turunun ilk maçında ise Azerbaycan'ın Neftçi takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Avrupa kupalarındaki 3 maçta ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka, Süper Lig'in yeni sezonu öncesi performanslarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekipte Onur Bulut, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan da Avrupa'da gol sevinci yaşamıştı.

Yeni transferler ligle tanışacak

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak.

Yeni transferlerden Onana, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tiran ile yaptığı iki maçın yanı sıra Neftçi mücadelesinde de sonradan oyuna dahil oldu.

Tiran ile yapılan rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Amartey ise Neftçi maçında ilk 11'de şans buldu.

Rebic de Neftçi maçında sonradan oyuna dahil oldu.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Adnan, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Erkan Özdamar, A. Bora Özkara, Serkan Ok.