Beşiktaş Dinamo Kiev'i ağırlıyor

Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetiyor.

Beşiktaş, Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönmüştü.

Siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Tek farklı Dinamo Kiev galibiyetlerinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Ukrayna ekibine ise turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Buyalskiy

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia