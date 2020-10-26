Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 4 maçta sadece bir kez kazanabilen ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda bulunuyor. Beşiktaş, 2 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti.

Denizlispor ise 5 maçta bir galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan topladı.

Sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Denizlispor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dorukhan Toköz'ün son durumu ise bugünkü idmanda netlik kazanacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou da Denizli'ye götürülmeyecek.

Koronavirüs karantina süresi henüz tamamlanmayan Bernard Mensah da Yukatel Denizlispor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

Takımla çalışmalarını sürdüren Adem Ljajic'in ise yarınki karşılaşmada görev alması bekleniyor.