Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligin 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet ve 31 puanla 11. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den dinleyebilir Maç Merkezinden de anlık takip edebilirsiniz.

7 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, bugünki maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Burak Yılmaz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte cezası biten Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında görev alabilecek.

Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Burak, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Vida ve Boateng kadroda yok

Domagoj Vida maç kadrosunda yer bulmadı. Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edilmişti.

Öte yandan maçın kadrosuna alınmayan bir diğer isim Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.