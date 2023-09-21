Beşiktaş Club Brugge deplasmanında

Jan Breydel Stadı'nda saat 22.00'de başlayan mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Arnavutluk'un Tirana, Azerbaycan'ın Neftçi ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarını eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı.

Siyah-beyazlılar, D Grubu'nda Club Brugge'ün yanı sıra İsviçre ekibi Lugano ve Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile mücadele ediyor.

Son maçında Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, Club Brugge'ü mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Stat: Jan Breydel Stadı

Hakemler: Aleksei Kulbakovi, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko.

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Onyedika, Vetlesen, Olsen, Skoras, Vanaken, Thiago.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Baily, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar.