Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.

Sarı kart: Dk. 12 Bernard Mensah (Beşiktaş)