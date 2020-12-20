Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.
Sarı kart: Dk. 12 Bernard Mensah (Beşiktaş)
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