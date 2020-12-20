Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.
Etiketler: Beşiktaş Erzurumspor Süper Lig
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