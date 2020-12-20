Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.