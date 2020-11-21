Beşiktaş Başakşehir'i konuk ediyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.
Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.
Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı.
Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy.
Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.
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