Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Başakşehir'i konuk edecek
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.
Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı.
Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.
Son Haberler
- 17:16
- 17:10
- 17:02
- 17:03
- 16:59
Sıradaki Haber
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvası sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz