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Spor
AA 12.04.2023 18:23

Beşiktaş Atletico Madrid'i ağırlıyor

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlıyor.

Beşiktaş Atletico Madrid'i ağırlıyor

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile dostluk maçında karşılaşıyor.

Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulüp yaklaşık 25 bin bilet sattı.

Tribünlerin yarısı boş kalırken, Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.

Güneş, süre alamayan oyunculara da forma verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.

Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.

Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Kasapoğlu da maçı tribünden takip etti

Depremden etkilenenlere yardım amacıyla Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle izledi.

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