Beşiktaş Arnavutluk temsilcisi Tirana deplasmanında

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de İngiliz hakem Stuart Attwell'in yönettiği karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarın sahaya yabancı maddeler atması sebebi ile geç başladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İlk yarının önemli anları

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)