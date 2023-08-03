Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 03.08.2023 20:30

Beşiktaş Arnavutluk temsilcisi Tirana deplasmanında

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Beşiktaş Arnavutluk temsilcisi Tirana deplasmanında
[Fotograf: AA]

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de İngiliz hakem Stuart Attwell'in yönettiği karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarın sahaya yabancı maddeler atması sebebi ile geç başladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İlk yarının önemli anları

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Stat: Arena Kombetare

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)

ETİKETLER
Beşiktaş UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Adana Demirspor Cluj'u ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:14
Yalova'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
22:23
Trump mahkeme binasına geldi
22:11
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
21:57
Bursa'da tarihi Balıkpazarı Cami yarın yeniden ibadete açılacak
21:44
Kocaeli'de durdurulan araçtan çok sayıda kaçak ürün çıktı
21:35
Mardin'de sondaj çalışması sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi genişliyor: Venedik de alınsın teklifi
FOTO FOKUS
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
Hatay'da kültürel mirasın ihya edilmesi için yeni imar planı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ