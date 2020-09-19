Beşiktaş Antalyaspor ile karşılaşıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşıyor.
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada NSakala'nın pasıyla soldan çizgiye inen Boyd'un ortasında meşin yuvarlağa Dorukhan Toköz kafayla vurdu, top yandan auta gitti.
26. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Hasic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
GOL - 33. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Atiba'nın gönderdiği uzun topa hareketlenen Necip Uysal meşin yuvarlağı kafayla sağ taraftan arka direğe gönderdi. Larin kaleciyi de aşan topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Hasic, Mensah, Boyd, Larin.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Kudriashov, Doğukan, Nuri, Fredy, Amilton, Hakan, Bünyamin, Jahovic
Gol: Dk. 33 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Atiba, Dk. 27 Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Dk. 45+1 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
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