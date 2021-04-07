Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Alanyaspor ile karşılaşıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş, 64 puanla lider durumda bulunuyor.
Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Beşiktaş Süper Lig
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