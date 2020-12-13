Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Alanyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında bugün lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.
Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo1'den dinleyebilirsiniz...
Muhtemel 11'ler:
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Caulker, Tzavellas, Juan Fran, Efkan, Berkan, Bakasetas, Sipois, Bareiro, Babacar.
Beşiktaş: Utku, Rıdvan, Montero, Welinton, Rosier, Josef De Souza, Larin, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Aboubakar.
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Alanyaspor
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