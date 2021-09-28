Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Grubun diğer maçında ise saat 22.00'de Borussia Dortmund, Sporting CP ile Almanya'da karşılaşacak.

Beşiktaş'ta 12 eksik

Siyah beyazlılar, zorlu mücadelede 12 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, N'Koudou, Necip, Alex Teixeira ve Larin, Ajax'a karşı görev yapamayacak.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Montero da sahadaki yerini alamayacak. Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın da bu maçta forma giyemeyecek.

Ajax ise bu sezon formda ve golcü görüntüsü ile dikkat çekiyor. Hollanda Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan kırmızı beyazlılar lider durumda bulunuyor. 7 maçta 30 gol atan Erik ten Hag'ın öğrencileri, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Stat: Johan Cruyff (Amsterdam) Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Muhtemel 11'ler

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Mazraoui, Blind, Martinez, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi.