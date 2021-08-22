Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Berke Akçam erkekler 400 metre engellide dünya ikincisi
[Fotoğraf: Türkiye Atletizm Federasyonu]
Milli atlet Berke Akçam, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Akçam bu dereceyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen organizasyonda Berke Akçam, erkekler 400 metre engelli finalinde madalya mücadelesi verdi.
Dünkü yarı finalde 49.73 ile 20 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli sporcu, finalde 49.38 koştu ve kendisine ait rekoru geliştirdi.
Yarışı İsveçli Oskar Edlund, 49.20'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı.
Etiketler: Milli Sporcular Atletizm
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