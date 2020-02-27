Ligdeki galibiyet serisini sekiz maça çıkarmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, Gençlerbirliği karşısında son haftalarda uyum yakalayan kadroyu bozmayı düşünmediği ifade edildi.

20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen 11'de tek değişiklik yapacak olan deneyimli çalıştırıcının, kırmızı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya görev vermesi bekleniyor.

Sakatlığının ardından Kadıköy deplasmanında 86 dakika sahadan kalan Falcao’nun performansından memnun olan Fatih Terim’in, Kolombiyalı yıldıza Gençlerbirliği mücadelesinde de forma vereceği öğrenildi.

Bu arada Süper Lig’de kritik haftalara girildiğini oyuncularına ifade eden Terim’den, sarı kart sınırında bulunan isimlere uyarı geldi.

Tecrübeli teknik adam, ceza sınırında bulunan Feghouli ve Adem Büyük ile özel olarak görüştü.

Fatih Terim, Gençlerbirliği mücadelesinde her iki oyuncudan da kart görmemeleri konusunda dikkatli olmasını istedi.

Feghouli ve Adem Büyük, kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.