Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Alman Felix Brych yönetecek.

B Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Rusya'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı.

Portekiz ise turnuvanın "ölüm grubu" olarak gösterilen F Grubu'ndan üçüncü olarak son 16 turuna yükselmişti.

Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin de daha önce oynadığı 10 karşılaşmada 3'er galibiyet aldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.