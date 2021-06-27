Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika'nın rakibi Portekiz
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Belçika ile Portekiz çeyrek final bileti için mücadele edecek. Dev karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Alman Felix Brych yönetecek.
B Grubu'nu lider tamamlayan Belçika, Danimarka, Finlandiya ve Rusya'yı mağlup ederek 3'te 3 yapmıştı.
Portekiz ise turnuvanın "ölüm grubu" olarak gösterilen F Grubu'ndan üçüncü olarak son 16 turuna yükselmişti.
Belçika ile Portekiz, büyük turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin de daha önce oynadığı 10 karşılaşmada 3'er galibiyet aldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
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