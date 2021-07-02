Belçika'nın rakibi İtalya
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final karşılaşmasında bugün Belçika ile İtalya kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla sürüyor.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika ile İtalya adlarını son 4 takım arasına yazdırabilmek için karşı karşıya gelecek.
Almanya'daki Münih Arena'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya'dan Slavko Vincic yönetecek.
Belçika, güçlü rakibini turnuva dışına iterek kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
B Grubu'nu 3'te 3 yaparak bitiren Roberto Martinez'in öğrencileri, son 16 turunda Portekiz engelini 1-0'la aşmayı başarmıştı.
Ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan İtalya ise çeyrek finalde de yoluna doludizgin devam etmeyi hedefliyor.
Millilerimizle beraber mücadele ettiği A Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan Roberto Mancini'nin ekibi son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile elemişti.
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