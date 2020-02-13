9. dakikada Trabzonspor'da Guilherme takımını 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada Erzurumspor'da Hasan Ayaroğlu skoru dengeledi. 1-1

46. dakikada Guilherme takımının ve kendisinini ikinci golünü kaydetti. 1-2

Sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak büyük avantaj sağlayan Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

Rakip Fenerbahçe olacak

Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Merthan Açıl kafa vuruşunu yaptı, top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

6. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Hasan Ayaroğlu ceza sahası içine ortasını yaptı, top savunma oyuncuları tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

8. dakikad sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Doğan Erdoğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Manoel Messias altıpas önünden kaleye şutunu gönderdi, top savunma oyuncularından geri döndü.

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 9. dakikada orta alanda Jasmin Scuk'a Guilherme baskı yaptı ve bu baskı pas hatasını getirdi. Pas hatası sonrasında topla buluşan Guilherme ceza sahası içine topla ilerleyerek girdi. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın attığı ortaya hareketlenen Hasan Ayaroğlu arka direkte kafa vuruşunu yaptı, top kalenin yanından dışarı çıktı.

GOL - ERZURUMSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 17.dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mahamadou Ba kısa pasını ceza sahası dışındaki Hasan Ayaroğlu'na gönderdi. Hasan Ayaroğlu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye sert bir şut çekti, top savunma oyuncusuna da çarparak ağlarla buluştu. 1-1

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bilal Başacıkoğlu ceza sahası içine girip kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Kayacan Erdoğan bu topu tokatladı ancak bu şuta hareketlenen Guilherme pozisyon devamında ofsaytta kaldı.

43. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mahamadou Ba kaleye şutunu gönderdi, kaleci Arda Akbulut topu kornere gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Mickael Pote ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu gönderdi, top savunma oyuncularından geri döndü.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR YİNE ÖNE GEÇTİ 46. dakikada Abdulkadir Parmak'ın orta alanda attığı kısa pasla topla buluşan Abdurrahim Dursun topla ceza sahası içine gitti. Ceza sahası içi sol çaprazdan kısa pasını Guilherme'ye gönderdi. Guilherme altıpas çizgisinde vuruşunu yaptı top ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakem: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad (Dk. 33 Emrah Başsan), Batuhan (Dk. 46 Mücahit), Mahamadou Ba, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Serkan Asan, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Hosseini, Kamil Ahmet, Doğan, Abdulkadir Parmak, Guilherme (Dk. 50 Safa Kınalı), Bilal

Gol: Dk. 9, 46 Guilherme (Trabzonspor), Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)