Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan sürüyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı bugün oynanacak. Kritik maç TRT Spor'dan yayımlanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Etiketler: Anadolu Efes Fenerbahçe Basketbol
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