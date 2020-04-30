TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye'de ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelerin hassasiyetle gözlemlenmeye devam edildiği belirtildi.

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak 30 Nisan tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız."