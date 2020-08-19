Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehirli Elia Utrecht'e transfer oldu
Hollanda ekibi Utrecht, Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren ve Hollanda ekibi Utrecht ile anlaşan orta saha oyuncusu Eljero Elia için veda videosu yayınladı.
Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Elia" başlığıyla, Hollandalı futbolcunun Medipol Başakşehir'deki neşeli anlarının yer aldığı videoyu paylaştı.
İstanbul ekibine 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 resmi maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırd
Teşekkürler @EljeroElia— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 19, 2020
https://t.co/W8zeegK3Ru pic.twitter.com/azP8WEJkvS
Etiketler: utrecht Medipol Başakşehir Eljero EliaSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:13
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