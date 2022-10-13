Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi, Malta Futbol Federasyonundan hakem Philip Farrugia yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan, son karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir 7 puanla liderliğini sürdürüyor. RFS ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, son maçında ise deplasmanda RFS ile golsüz berabere kaldı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Hearts karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka.

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill.