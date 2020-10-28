Başakşehir'in rakibi Paris Saint-Germain
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlası. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.
İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart,
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crivelli.
Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean
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