Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlası. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya geliyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart,

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Crivelli.

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Herrera, Danilo, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean