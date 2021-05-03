Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Başakşehir'in rakibi MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligde kalma yolunda büyük önemi olan karşılaşma öncesinde son 3 maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan ev sahibi Medipol Başakşehir, 40 puana sahip.
Hikmet Karaman yönetiminde çıkışa geçen MKE Ankaragücü, son 2 maçında Helenex Yeni Malatyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne yenildi.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen sarı lacivertliler, 4 haftadır galip gelemiyor. Son 2 maçından yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü'nün 38 puanı var.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Süper Lig
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