Başakşehir'in rakibi Manchester United
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk olacak.
Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11'ler
Manchester United: Henderson, Alex Telles, Tuanzebe, Maguire, Wan-Bissaka, Van de beek, Bruno Fernandes, McTominay, Greenwood, Rashford, Cavani
Medipol Başakşehir: Mert, Mbombo, Skrtel, Epureanu, Rafael, Mahmut, İrfan Can, Berkay, Deniz, Visca, Gulbrandsen.
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