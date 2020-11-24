Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı. Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: Henderson, Alex Telles, Tuanzebe, Maguire, Wan-Bissaka, Van de beek, Bruno Fernandes, McTominay, Greenwood, Rashford, Cavani

Medipol Başakşehir: Mert, Mbombo, Skrtel, Epureanu, Rafael, Mahmut, İrfan Can, Berkay, Deniz, Visca, Gulbrandsen.