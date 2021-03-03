Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Başakşehir'in rakibi Konyaspor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Beş maçlık yenilgi serisine geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında aldığı beraberlikle son veren Medipol Başakşehir, haftaya 25 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Son 3 maçını kaybetmeyen konuk İttifak Holding Konyaspor ise 31 puanla 12. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Konyaspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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