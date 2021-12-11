Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor

Emre Belözoğlu yönetiminde farklı bir kimliğe bürünen ev sahibi ekip, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Genç teknik adamın liderliğinde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet 1 beraberlikle ayrılan Turuncu-lacivertliler, 19 puan topladı.

Düşme hattında bulunan Kasımpaşa ise kötü gidişata 'dur' demeyi hedefliyor. Bu sezon rakiplerine 2 kez üstünlük kurabilen lacivert beyazlılar, 4 maçtır kazanamıyor.

Karşılaşmadan önce vefat eden MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanlarından Cemal Aydın için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Yusuf Erdoğan, Varga, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Eysseric, Travnik, Umut Bozok

Sarı kart: Dk. 45 Duarte (Medipol Başakşehir)