Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.
Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig Kasımpaşa
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