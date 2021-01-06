Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'in rakibi Erzurumspor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.
Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den takip edebilirsiniz...
Medipol Başakşehir: Volkan, Berkay, Carlos Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes.
Etiketler: Erzurumspor Medipol Başakşehir Süper Lig
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