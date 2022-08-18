Başakşehir'in rakibi Antwerp
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün Belçika'nın Antwerp takımını konuk edecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem Jerome Brisard yönetecek.
Başakşehir, Antwerp maçıyla Avrupa kupalarında 41. kez sahaya çıkacak. Turuncu lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 40 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
Turuncu-lacivertli ekip sahasında oynayacağı maçı kazanarak, 25 Ağustos Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor.
Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Antwerp karşısında giyecek.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
Muhtemel 11'ler
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndayshimiye, Lucas Lima, Biglia, Serdar, Mahmut, Berkay, Mounir, Okaka.
Antwerp: Butez, Leat, Alderweireld, Pacho, Vines, Nainggolan, Gerkens, Yusuf, Miyoshi, Frey, Balikwisha.
- 17:11
- 17:04
- 16:45
- 16:48
- 16:15