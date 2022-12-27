Başakşehir'in rakibi Antalyaspor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Dünya Kupası arası sonrası ligde çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. 27 puanı bulunan turuncu lacivertliler, haftaya 4. sırada girdi.
Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi evindeki 2-0'lık MKE Ankaragücü mağlubiyetiyle sona eren Fraport TAV Antalyaspor ise yarasını güçlü rakibinin karşısında sarmayı hedefliyor. Akdeniz ekibinin 16 puanı bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Süleyman Özay.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Chouiar, Okaka.
Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı, Kudryashov, Ömer Toprak, Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol, Wright, Adriano, Gökdeniz Bayrakdar, Ghacha.
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