Başakşehir Ümraniyespor'u konuk ediyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başladı, müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetiyor.
Ligdeki son maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, haftaya 51 puanla 5. sırada giriyor.
Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren HangiKredi Ümraniyespor ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Karşılaşmaya taraflar hızlı başladı.
4. dakikada Başakşehir öne geçti. Adnan Januzaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0.
7. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi.
25. dakikada sol kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Figueiredo, ceza yayı önündeki Aleksic'e pasını gönderdi. Aleksic'in sol ayağıyla sert şutunda, topu kaleci Orkun sağ eliyle çeldi.
45+2. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasında Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar Gürler yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 üstün tamamladı.
Altı oyuncu kart ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu 6 futbolcu, maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakem: Burak Pakkan
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo
Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan Göksu, Kartal, Sekidika, Onur, Umut Nayir
Gol: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 45+3 Orkun Özdemir (HangiKredi Ümraniyespor)