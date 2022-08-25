Başakşehir tur için Antwerp deplasmanında
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.
Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Stat: Bosuil
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher.
MUHTEMEL 11'LER
Antwerp: Butez, Dinis Almeida, Alderweireld, Pacho, Laet, Vines, Ekkelkamp, Alhassan Yusuf, Nainggolan, Frey, Gerkens.
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima (Hasan Ali), Biglia, Mahmut, Berkay (Aleksic) Serdar, Mounir, Okaka.
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