Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Sivasspor'u konuk ediyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor.
Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.
Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo1 den canlı dinleyebilirsiniz
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Aleksic, İrfan, Deniz, Crivelli, Demba Ba.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Uğur, Cloudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare.
Etiketler: Medipol Başakşehir Sivasspor Süper Lig
Son Haberler
- 16:08
- 15:59
- 16:03
- 15:50
- 15:37
Sıradaki Haber
Ordu yeni stadına kavuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz