Başakşehir Sivasspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.
Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Başakşehir Fatih Terim.
Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut.
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj.