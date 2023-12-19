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Spor
TRT HABER / AA 19.12.2023 16:30

Başakşehir Sivasspor'u ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Başakşehir Sivasspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.

Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Başakşehir Sivasspor'u ağırlıyor

Stat: Başakşehir Fatih Terim.

Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj.

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