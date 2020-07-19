Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skertel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic Crivelli, Demba Ba

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Rienstra, Sapunaru, Yasir, Djedje, Gustavo, Pedro, Hasan Hüseyin, Kravest, Mesanovic.