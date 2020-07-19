Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir.
Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.
Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan Ok
Muhtemel 11'ler
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skertel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic Crivelli, Demba Ba
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Rienstra, Sapunaru, Yasir, Djedje, Gustavo, Pedro, Hasan Hüseyin, Kravest, Mesanovic.
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