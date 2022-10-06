Başakşehir RFS karşısında
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşılaşıyor.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetiyor.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.
Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.
A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Simkovic, Emerson, Ilic
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka
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