Parçalı Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 27.11.2023 17:27

Başakşehir Pendikspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk edecek.

Başakşehir Pendikspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Pendikspor'u ağırlıyor

Pendikspor ile karşılaşacak. Geride kalan 12 haftada Başakşehir 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle 9 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

Başakşehir 4 maçtır kazanamıyor

Başakşehir, Süper Lig’de çıktığı son 4 maçta galip gelemedi. Ligin ilk 3 haftasına mağlubiyetle başlayan turuncu-laciverlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrılmış, Çağdaş Atan göreve gelmişti. Boz Baykuşlar, Çağdaş Atan yönetiminde oynadığı maçlarda da 4. haftada İstanbulspor’u ve 8. haftada Gaziantep FK’yı mağlup etti. Başakşehir son 4 haftada oynadığı müsabakalarda Samsunspor ve MKE Ankaragücü ile berabere kalırken, Antalyaspor ve Beşiktaş’a da mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, Pendikspor karşısında 3 puanı alıp kötü gidişe son vermek istiyor.

Başakşehir 3’er sarı kartı bulunan Deniz Türüç ile Ousseynou Ba sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Pendikspor çıkışını sürdürme peşinde

Süper Lig’in ilk 8 haftasında galibiyet alamayan Pendikspor’da ise söz konusu haftalar sonrasında Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrılarak Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieira ile anlaşıldı. Vieira yönetiminde, Süper Lig’in yeni ekibi çıkışa geçti. Portekizli çalıştırıcı ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, yalnızca 10. hafta ağırladığı Fenerbahçe’ye kaybetti. Pendik ekibi, 9. hafta Konyaspor’u, 11. hafta İstanbulspor’u ve 12. hafta ise Samsunpor’u mağlup etti.

Ligde aldığı 13 puanın 9’unu son 4 haftada toplayan Pendikspor, Başakşehir karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor.

Erencan Yardımcı, son 5 maçta 4 gol attı

Son haftalarda çıkış yakalayan Pendikspor’da genç forvet Erencan Yardımcı’nın performansı dikkat çekti. 21 yaşındaki futbolcu, ilk golünü 8. hafta Sivasspor karşısında attı. 9. hafta 2-1 kazanılan Konya deplasmanında takımının beraberlik golünü kaydeden Erencan Yardımcı, 11. haftada 4-2 kazanılan İstanbulspor deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Genç golcü, son olarak 12. hafta Pendik’te oynanan Samsunspor karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Cihan Aydın, A. Bora Özkara, Cemil Tunç

ETİKETLER
İstanbul Başakşehir FK Pendikspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Üç Bant Bilardo Karadeniz Bölge Şampiyonası sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Avrupa Merkez Bankası'ndan Euro Bölgesi için enflasyon uyarısı
18:19
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık’ta toplanacak
18:15
Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
18:07
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı
18:01
Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlara "ömür boyu sigara satın alma yasağı" getiren yasaya iptal
17:40
İsrail, Gazze'de "insani ara" devam ederken Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
FOTO FOKUS
Sinirlenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı
Sinirlenen operatör işçileri kepçeyle kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ