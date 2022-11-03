Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Letonya'daki mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Goga Kikacheishvili, Davit Gabisonia, David Chigogidze

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka.

Hearts: Gordon, Atkinson, Michael Smith, Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest, Connor Smith, Devlin, Grant, Henderson.