Red Bull Arena'daki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor.

Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Leipzig, 16 ve 20. dakikalarda Angelino'nun attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ediyor. Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya geliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

LEIPZIG ETKİLİ GELDİ 4. dakikada sağ kanattan yine Mukiele ortaladı, arka direkte Angelino'nun dokunuşunda Caicara'ya çarpan topu Mert iki hamlede kontrol etti.

MERT ÇIKARDI 6. dakikada Leipzig'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Upamecano kale alanı içinde iyi yükseldi, kafa vuruşunda Mert topu çizgiden çıkardı.

BAŞAKAŞEHİR KAÇIRDI 9. dakikada Başakşehir kontra atakla etkili oldu. Sağ kanattan hızla ilerleyen Visca içeri girerken pasını çıkardı, gerilerden gelen Crivelli istediği dokunuşu yapamayınca top kalecide kaldı.

BAŞAKAŞEHİR YİNE ETKİLİ OLDU 13.dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in ortasına Deniz kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

GOL - LEIPZIG ÖNE GEÇTİ 16. dakikada Kevin Kampl'ın ceza alanına doldurduğu topta savunma arkasına sarkan Angelino iyi bir kontrol sonrası döndü ve vuruşunu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında ağlara gitti. 1-0

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 20. dakikada kendi yarı alanında paslaşan Başakşehir'de Epureanu topu kaybetti. Poulsen hemen yanındaki Nkunku'yu gördü, o da ceza alanına sarkan Angelino'ya gönderdi. Angelino sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ikinci kez Başakşehir ağlarına yolladı. 2-0

[Fotoğraf: DepoPhotos]

CRIVELLI KAÇIRIDI 23. dakikada sol kanattan topu taşıyan Deniz Türüç'ün ortaladığı topa ön direkte Crivelli kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Üstten auta gitit.

24. dakikada Rafael'in derin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Visca kaleyi denedi, şutunda top yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.

VISCA'DAN ETKİLİ ŞUT 31. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca topla birlikte içeri sokuldu, önünü boşaltıp çok sert bir vuruş yaptı. Kaleci Gulacsi'den dönen topa Berkay kafayı vurdu ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı.

DENİZ'DEN ETKİLİ VURUŞ 42. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç köşeye doğru yerden çok sert vurdu. Gulacsi'nin uzandığı top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı Alman temsilcisi Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle geçildi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Deniz Türüç sol kanattan ortasını yaptı, ceza alanı ön çizgisindeki İrfan Can gelişine voleyi vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

Stat: Red Bull Arena (Zentralstadion).

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez (İspanya).

Leipzig: Peter Gulacsi, Angelino, Willi Orban, Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Emil Forsberg (Dk. 46 Hee-Chan Hwang), Christopher Nkunku, Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Dani Olmo.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael da Silva, Alexandru Epureanu, Martin Skrtel, Boli Bolingoli-Mbombo, Junior Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Mehmet Topal, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Enzo Crivelli.

Goller: Dk. 16 ve 20 Angelino (Leipzig)

Sarı kartlar: Dk. 18 Boli Bolingoli-Mbombo, Dk. 43 Rafael da Silva (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Christopher Nkunku, Dk. 41 Dayot Upamecano (Leipzig)