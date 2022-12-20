Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesinde Başakşehir, Göztepe’yi ağırlıyor. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor.

Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir'in gollerini 21. ve 24. dakikalarda Serdar Gürler ile 37. dakikada Okaka kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Mücadele tek eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmada 90 dakikayı galip tamamlayan ekip kupada yoluna devam edecek.

Maçın normal dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da beraberliğin sürmesi halinde kazanan taraf seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Kupası’na 3. turdan başlamıştı. Sarı-kırmızılılar bu turda Karaköprü Belediyespor’la eşlemiş ve 2-0 eleyerek 4. tura yükselmişti. Göztepe, 4. turda da Bucaspor 1928'i yenerek adını 5. tura yazdırdımıştı.

Başakşehir ise kupaya 5. turda dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 21. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Deniz Türüç’ün soluna çekip savunmanın arkasına yaptığı ortada, kale önünde Serdar Gürler’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

GOL - 24. dakikada kaleci Arda Özçimen’in ceza sahası içinde yaptığı hatada araya giren Serdar Gürler’e de çarpan top ağlara gitti. 2-0

35. dakikada Başakşehir atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Serdar Gürler, kontrolünü sağladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

GOL - 37. dakikada Başakşehir’in hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Okaka, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin solundan uzak köşeden ağlarla gönderdi. 3-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Lima, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Biglia (Dk. 40 Nzaba), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Chouiar (Dk. 46 Aleksic), Okaka (Dk. 46 Keny).

Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Gottwalt, Uğur Kaan Yıldız, Mesut Emre Kesik, Tijanic, Tuğbey Akgün, Atanga, Kvasina, Ali Akman.

Goller: Dk. 21 ve 24 Serdar Gürler, Dk. 37 Okaka (Medipol Başakşehir)