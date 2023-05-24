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Spor
AA 24.05.2023 10:34

Başakşehir kupada final için sahaya çıkıyor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 25 Mayıs'ta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir kupada final için sahaya çıkıyor
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba müsabakada forma giyemeyecek.

Turu geçmesi halinde ikinci kez final oynayacak

​​​​​​​Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.

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Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Türkiye Kupası
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