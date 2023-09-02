Başakşehir Konyaspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

RAMS Başakşehir ligde çıktığı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Konya ekibi 5 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Cemali, Mehdi, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Cicaldau, Michalak, Muric, Cikalleshi

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.