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Spor
TRT SPOR/AA 02.09.2023 18:35

Başakşehir Konyaspor'u ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor.

Başakşehir Konyaspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

RAMS Başakşehir ligde çıktığı 2 müsabakadan da mağlubiyetle ayrılırken, TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Konya ekibi 5 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Cemali, Mehdi, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Cicaldau, Michalak, Muric, Cikalleshi 

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.

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İstanbul Başakşehir FK Konyaspor Süper Lig
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